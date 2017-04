CATANIA – La compagnia di bandiera olandese Klm ha toccato ieri per la prima volta il suolo dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, inaugurando così il collegamento ad Amsterdam il sabato e la domenica.

In seguito, e precisamente dall’8 luglio i voli diventeranno giornalieri fino al 3 settembre. In occasione dell’arrivo del volo KL911 è stato organizzato il tradizionale ‘angelo d’acqua’. A tagliare il nastro il Ceo di Klm Pieter Elbers, insieme all’ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi Joep Wijnands, al sindaco Enzo Bianco, a Daniela Baglieri e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e ad dell’aeroporto di Catania. “Siamo orgogliosi – ha detto Elbers – di offrire ai nostri passeggeri ben dieci nuove destinazioni in Europa per l’estate 2017. In particolar modo il nuovo volo per Catania testimonia il nostro interesse per il Bel Paese, dove siamo passati, dal 2012 al 2017, da 4 a 9 destinazioni”.