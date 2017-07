Arrivano i finanziamenti per le imprese di nuova costituzione o di con una vita di meno di 5 anni.

L’investimento è dedicato alla sola Regione Sicilia poichè dovrà essere realizzato e localizzato esclusivamente nel territorio regionale siciliano.

La misura 3.5.1-2 dal titolo “Aiuti alle imprese in fase di avviamento procedura valutativa a sportello- Regolamento n. 1047/2013 de minimis” è attiva dal giorno della pubblicazione nella gazzetta ufficiale regione Sicilia, cioè dal 30/06/2017.

Un misura per favorire nuove idee

La misura, che ha una dotazione finanziaria di 20.000.000 €, nasce con e l’obiettivo di sostenere i nuovi soggetti e le nuove idee favorendo la creazione di imprese e quindi un’occupazione stabile, che possano portare linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo siciliano, incoraggiando così il talento imprenditoriale e l’interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi.

Tra gli obiettivi anche il sostegno all’avvio di nuove imprese nei settori manifatturieri e nei settori emergenti collegati alla sfida europea, quali quelli della creazione e della cultura, delle nuove forme di turismo, dei servizi innovativi che riflettono le nuove esigenze sociali o i prodotti e i servizi collegati all’invecchiamento della popolazione, alle cure sanitarie, all’ecoinnovazione, all’economia a bassa intensità di carbonio ( incluso il riciclaggio dei rifiuti).

I finanziamenti erogabili e i progetti ammissibili

Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 30.000 euro e superiore a 250.000 euro prevendendo un contributo a fondo perduto pari al 75% dei costi ammissibili (quindi il contributo massimo è pari a 187.500 €) . Per quanto riguarda le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, il contributo non sarà superiore a 100.000,00 euro.

Il bando scade il 18 settembre 2017 ma le domande potranno essere a partire dal 29 agosto 2017.