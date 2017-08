Un incontro-colloquio pubblico per parlare di mafia e antimafia, ma anche per ricordare due figure storiche della lotta contro “Cosa nostra”, che per combattere la malavita hanno perso la vita sul campo: Ninni Cassarà e Gaetano Costa.

Figli di un dio minore?

L’Associazione MafiaContro organizza venerdì 4 agosto alle 17 – nella Sala degli Specchi di villa Niscemi in piazza dei Quartieri 2 – il convegno intitolato: “Figli di un dio minore? Mafia e antimafia di facciata nel ricordo di Gaetano Costa e Ninni Cassarà”.

Si parlerà del rapporto tra le istituzioni, la mafia e la cosiddetta “antimafia di facciata”, ma anche degli ultimi eventi di cronaca grave sul tema che hanno coinvolto Palermo: dallo sfregio al busto di Falcone allo Zen alle minacce dei familiari del boss Totò Riina dopo il sequestro di alcuni dei suoi conti bancari.

Interverranno: l’onorevole e presidente di Mafiacontro Carlo Vizzini, l’avvocato Michele Costa, il giornalista Gianpiero Casagni e lo scrittore Renato Campisi.