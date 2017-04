É stato pubblicato l’avviso che intende raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare alle più importanti manifestazioni fieristiche del panorama internazionale nel periodo Giugno- Dicembre 2017.

Come partecipare

Lo comunica l’assessore Regionale delle Attività Produttive Mariella Lo Bello che specifica che le PMI possono far pervenire entro il 05/05/2017 le proposte per la partecipazione all’indirizzo mail: internazionalizzazione.ap@ regione.sicilia.it .

Gli appuntamenti

“Crediamo fortemente nell’internazionalizzazione, nella qualità dei nostri prodotti e nella capacità delle nostre imprese, per questo abbiamo scelto un ricco ventaglio di proposte, selezionando le migliori espressioni fieristiche internazionali ed i mercati più interessanti – sottolinea l’assessore Lo Bello. Le Fiere – afferma – spazieranno dal settore nautico con Yachting Festival Cannes, Grand Pavois la Rochelle entrambe a settembre e il Salone e il nautico internazionale di Barcellona in ottobre.

Nel settore casa avremo appuntamenti con Batimat Parigi Novembre 2017 (biennale), The Big 5 Dubai Novembre , Saie Bologna Ottobre. Per gli operatori dell’ ARTIGIANATO ci saranno Homi Milano Settembre, Artigiano In Fiera Milano Novembre/Dicembre. L’ Agroalimentare e Biologico prevedono la partecipazione a Summer Fancy Food New York Giugno, Anuga di Colonia Ottobre, Sana Bologna Settembre, Artigiano In Fiera ( per agroalimentare) Milano Novembre/Dicembre e Fhc China Shanghai Novembre Anche per il FASHION è stata programmata una partecipazione e sarà a Pitti Immagine Firenze di giugno”.