CATANIA – “Alla fine la Montagna ha partorito il topolino. Nel lungo tira e molla tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria la sensazione è che alla fine ha prevalso la fretta”.

Esordisce così Vincenzo Parisi, presidente commissione al Bilancio del Comune di Catania, in merito alla decisione di far svolgere la fiera di Sant’Agata all’interno del piazzale Asia. Una scelta che lascia parecchie perplessità agli addetti ai lavori e non soddisfa i commercianti che dovranno montare tendoni e bancarelle tra mille difficoltà e disagi.

“La fiera di Sant’Agata – afferma Parisi – è un avvenimento di grande importanza, inserito all’interno della terza festa religiosa più seguita al mondo, e come tale merita una sistemazione adeguata: esattamente il contrario di quello che è successo. Come presidente della commissione al Bilancio avevo indicato nella Villa Bellini il luogo più adatto e sicuro per far svolgere una manifestazione che attira ogni anno migliaia di persone”.

Secondo Parisi, il piazzale Asia si trova in una posizione centrale, ma troppo vicina al percorso del Fercolo. Cosa succederà in caso di emergenza? Potranno intervenire tempestivamente i mezzi di soccorso? Domande che il presidente della Commissione al Bilancio sia augura siano state prese in seria considerazione dai diretti interessati.