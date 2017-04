Il prossimo 9 aprile la Fiera della Biodiversità Alimentare Mediterranea – manifestazione internazionale che mette a confronto Istituzioni, Scienza e Imprese del settore agrifood di Sicilia e dei Paesi del Mediterraneo – si “racconta”, in anteprima assoluta, al SanLorenzo Mercato, dove per l’occasione verrà allestito un vero e proprio Salone Gastronomico in cui “Gusto e Cultura” si fondono insieme per una giornata ricca di iniziative.

Torna in Sicilia la 3^ edizione della Fiera della Biodiversità Alimentare del Mediterraneo. La kermesse internazionale, che fra gli altri enti patrocinanti annovera anche il Comune di Palermo, mette a confronto aziende agroalimentari, produttori e coltivatori “agrifood” del Mediterraneo, Enti pubblici e mondo della Ricerca, per “fare rete nel settore,” e promuovere una corretta alimentazione fatta di cibi semplici, rurali e poco trasformati, come quelli tipici della Dieta Mediterranea, già patrimonio Unesco dal 2010.

Dal 20 al 23 aprile torna infatti tra i viali dell’Orto Botanico di Palermo il consueto appuntamento con la vetrina delle eccellenze alimentari ed eno-gastronomiche della tradizione siciliana quest’anno arricchite dalle raffinate pietanze provenienti da alcuni Paesi del Mediterraneo; profumate “clementine” di Berkane (Marocco), spezie “Tunisine”, zafferano di Kozani (Grecia) ma soprattutto il “passito” di Pantelleria, la “vastedda” del Belice, il rosolio di Calatafimi, le lenticchie di Villaba, l’arancia “rossa” di Ribera, il pistacchio di Bronte e i “grani antichi siciliani” sono soltanto alcuni dei prodotti presenti negli stand della Fiera della Biodiversità Alimentare Mediterranea.

Ma il “Festival della Biodiversità”, organizzato da IDIMED (Istituto per la promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea), insieme con il Comune di Palermo, l’Università degli Studi del Capoluogo, l’Assemblea Regionale Siciliana, SanLorenzo Mercato, l’Ipsseoa “Pietro Piazza” di Palermo, l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo e numerosi altri partner istituzionali e commerciali, mira in primis a “Fare Cultura dell’Alimentazione” attraverso laboratori, presentazioni “esclusive” (come quella sul “tartufo” del Nebrodi e sugli oli “Evo” di Sicilia), workshop, mostre-tematiche, incontri e dibattiti.

“La Fiera si è ormai caratterizzata come momento in cui produttori, operatori del settore agroalimentare e Istituzioni si ritrovano insieme per pianificare strategie e nuove opportunità di sviluppo della Sicilia, oggi davvero al centro del Mediterraneo – afferma Bartolo Fazio, Presidente del Comitato Organizzatore della Fiera – Quest’anno sono previsti due momenti convegnistici, il 20 e 21 aprile, rispettivamente a Palazzo dei Normanni e allo Steri, dedicati al “futuro” della Biodiversità Alimentare del Mediterraneo e alla situazione normativa in materia alimentare”. Tra i temi che saranno oggetto di approfondimento durante la terza edizione della Fiera della Biodiversità Alimentare anche quello sulla “sicurezza alimentare e la tutela della coletività”: “Durante la manifestazione è anche previsto un momento di approfondimento sullo stato del sistema agroalimentare dei paesi del bacino del Mediterraneo – prosegue Fazio – e sulle normativa a tutela della salute dei cittadini”.

In attesa dell’apertura dei cancelli dell’Orto Botanico per la parte espositiva della Fiera, il prossimo 9 aprile alle 10.00, una parte del “Salone Gastronomico” sarà presentata – in esclusiva assoluta – a Sanlorenzo Mercato, partner e co-promotore dell’iniziativa: “Riteniamo che una realtà enogastronomica come Sanlorenzo Mercato, che sposa appieno i valori della sostenibilità, dell’etica commerciale e della valorizzazione del made in Sicily, non può che essere promossa a modello di sviluppo per il territorio siciliano. Siamo orgogliosi di questa collaborazione – conclude Bartolo Fazio – e la consideriamo utile alla promozione delle tante eccellenze siciliane, baluardi della Biodiversità Alimentare dell’Isola.

Tra gli interventi previsti domenica 9 aprile a Sanlorenzo Mercato, in occasione della “preview” della Fiera: Bartolo Fazio, presidente del Comitato Organizzatore della Fiera; Leoluca Orlando, sindaco del Comune di Palermo; Fabrizio Micari, rettore dell’Università degli Studi di Palermo; Antonio Venturino, vice presidente Vicario dell’Ars; Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico di Palermo; Francesca Cerami, direttore generale Idimed; Gaspare Marano, dirigente scolastico Ipsseoa “Pietro Piazza” di Palermo; Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo; Santo Caracappa, direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia; Mario Indovina, Fiduciario Slow Food di Palermo; Giacomo Perna, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Palermo;

La Fiera della Biodiversità Alimentare rappresenta la “Expo” di Sicilia e del Mediterraneo dedicata alle aziende coraggiose che contribuiscono allo sviluppo nel rispetto della tradizione e attraverso la tutela e la salvaguardia dei territori.

Per le aziende interessante a partecipare alla terza eduzione della Fiera-espositiva nella sede dell’Orto Botanico di Palermo dal 21 al 23 aprile, è ancora possibile aderire compilando la scheda adesione nel sito web IDIMED (www.istitutoidimed.com), dove è inoltre possibile consultare il programma completo delle giornate in Fiera.