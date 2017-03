«Grande interesse e favore per le nostre eccellenze, in tutti gli asset strategici del Distretto turistico degli Iblei: il cinema e la cultura con Montalbano e il Festival del Cinema di Frontiera; il food con il pomodoro Igp Pachino, il vino, il pesce e le altre eccellenze. Sul turismo quest’anno abbiamo messo il turbo».

E’ il bilancio, di gran lunga positivo, fatto dal sindaco di Pachino, Roberto Bruno, che in qualità di presidente del Comitato strategico del Distretto turistico degli Iblei ha rappresentato il territorio della Sicilia sudorientale alla Fiera Internazionale del Turismo a Berlino.

«Sono orgoglioso di avere rappresentato il nostro territorio – ha continuato Roberto Bruno – assieme all’assessore regionale al Turismo Anthony Barbagallo e al presidente del Cda del Distretto, Giovanni Occhipinti. Grazie al lavoro sinergico svolto in questi ultimi anni tra gli enti, i distretti e le aziende private e grazie, soprattutto, allo straordinario patrimonio naturalistico, all’enogastronomia e alla cultura, la Sicilia sudorientale si candida come meta privilegiata dell’estate 2017, in cui avranno un posto di rilievo Pachino e Marzamemi».

A fare breccia a Berlino sono state le chilometriche spiagge dorate, gli incantevoli vicoli del borgo marinaro di Marzamemi, le eccellenze agroalimentari e i set cinematografici naturali, in cui si celebrerà al XVII edizione del Festival internazionale del Cinema di Frontiera.

«Potrebbe essere – ha concluso il sindaco – l’anno della consacrazione definitiva del nostro lembo di terra come luogo turistico d’eccellenza, nell’ambito dell’anno del turismo sostenibile voluto dal ministro Franceschini. Prosegue, inoltre, l’attività sulla realizzazione della carta di valorizzazione turistica del territorio e, dopo la Fiera di Berlino, ci sarà un altro importante appuntamento, quello di Vinitaly, in cui il Distretto sarà presente all’interno degli spazi della Regione Siciliana e presenterà il progetto di incoming del press tour sul food in programma nei prossimi mesi».