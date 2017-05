Si è svolto il primo incontro per il 393° Festino di Santa Rosalia. L’assessore Andrea Cusumano ha rivelato e spiegato il tema di quest’anno: La leggerezza.

Tra gli interventi quello di Lollo Franco, direttore artistico, Andrea Randazzo direttore di AGAVE srl che si occuperà dell’organizzazione del Festino, il Consigliere Comunale Francesco Bertolino i docenti e gli alunni del Liceo Artistico Catalano che si occuperanno della costruzione del Carro e della Statua di Santa Rosalia.

Gli studenti del liceo artistico realizzeranno la statua

“Sono entusiasta di vedere qui tutti questi giovani. Scegliere di far realizzare la statua agli studenti del liceo artistico mostra una totale apertura perché è proprio l’impegno dei ragazzi che aiuta questa città ad andare avanti – dichiara Lollo Franco, direttore artistico – tutto ciò all’insegna del Festino di Santa Rosalia una tradizione dei palermitani per i palermitani”.

“Il tema del Festino di quest’anno è la leggerezza – dichiara l’Assessore Andrea Cusumano – con il Sindaco abbiamo pensato che fosse opportuno che i ragazzi si ispirassero a questo tema per proiettarsi verso il futuro, in una città come Palermo che ha molte difficoltà economiche. Il futuro è dei giovani, ed è giusto che siano loro, gli artisti che realizzeranno la statua insieme ai loro docenti, ad interpretarlo facendo passare un messaggio importante come quello della condivisione”.

“Il tema della leggerezza è un paradosso se si pensa alle dimensioni maestose della statua di quest’anno, 2 metri e 70, penso”, dichiara uno dei docenti dell’Istituto.

Il Consigliere Comunale Francesco Bertolino in rappresentanza dell’amministrazione comunale ha introdotto il tema di Palermo come Capitale dei giovani 2017: “Questa vittoria è un motivo di successo per la valorizzazione delle idee proposte dai giovani stessi. Questa è la vittoria di tutti, aldilà delle tendenze e preferenze politiche. Immaginare che quest’anno Palermo sia Capitale dei giovani, e che siano proprio i giovani a realizzare, in parte, la festa più importante della nostra città è motivo di orgoglio e soddisfazione”.

Gli studenti del liceo artistico che vogliono ringraziare per questa opportunità: “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di partecipare e renderci attivi, questa sarà una bella avventura per il nostro percorso artistico”.