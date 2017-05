Premiati Oleifici Barbera rinnova la sua partecipazione a “Festa a Vico”, la più importante festa della cucina italiana. La quindicesima edizione, organizzata da Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin, si svolgerà dal 4 al 6 giugno nel piccolo comune della costiera sorrentina. Per tre giorni, LORENZO N°1, LORENZO N° 3 e LORENZO N° 5, oli extra vergine siciliani certificati e top di gamma dello storico marchio Barbera, saranno tra i protagonisti dei piatti degli oltre 130 chef emergenti e 15 chef stellati partecipanti al più grande evento di beneficenza organizzato nel Sud Italia.

Le eccellenze del Made in Italy

Le vie del centro di Vico Equense si animeranno di visitatori e turisti, che vedranno le attività commerciali del piccolo borgo affacciato sul mare tra Napoli e Sorrento, attivamente coinvolte in questa originale manifestazione, ospitando gli show cooking degli chef. Un modo originale per raccogliere la sfida di un cibo possibile per tutti, facile ma non banale. Un format originale per celebrare le eccellenze gastronomiche del Made in Italy.

Premiati Oleifici Barbera è il primo marchio ad aver commercializzato l’olio extra vergine di oliva siciliano in bottiglia. Oltre leetichette della linea Lorenzo, dedicate alle generazioni della famiglia Barbera, in degustazione anche il nuovissimo IGP Sicilia, per celebrare il recente riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta.

Come per le precedenti edizioni, Festa a Vico 2017 avrà esclusivamente una finalità benefica. I fondi raccolti saranno devoluti a: ALTS(Associazione per la Lotta ai Tumori al Seno), Fondazione Pro (prevenzione e ricerca in oncologia), Never Give Up (prevenzione e trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione), Noi con Voi per le Mici (campi scuola per ragazzi con malattie infiammatorie croniche intestinali) e Santobono Onlus (progetto microscopio operatorio).