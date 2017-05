CATANIA -La Festa di Sant’Agata, terza festa al mondo per partecipazione, potrebbe presto ottenere un riconoscimento da parte dell’Unesco.

La richiesta del Comitato

Il Comitato per la Festa di Sant’Agata ha, infatti, reso noto di aver inviato alla Regione Siciliana, con il pieno consenso dell’arcivescovo Salvatore Gristina e del sindaco Enzo Bianco, la documentazione necessaria per l’iscrizione nel Reis, ovvero il Registro delle eredità immateriali. Tale richiesta è un atto propedeutico al riconoscimento, da parte dell’Unesco, della Festa di Sant’Agata come Bene immateriale patrimonio dell’Umanità. La documentazione inviata contiente anche la storia della Festa e dei contributi video-bibliografici.

Foto di Fabrizio Villa – All right reserved