PALERMO – “Non avrei mai detto che il 3 settembre sarebbe diventato un giorno di festa. Ma Palermo è cresciuta, ed oggi è una città leale, coraggiosa e generosa, come mio padre”. Le parole di Nando Dalla Chiesa arrivano al termine di una giornata speciale, nella seconda edizione de ‘La Festa dell’Onestà’, l’evento organizzato dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ insieme con il Comune di Palermo per onorare la memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a 35 anni dall’omicidio di via Isidoro Carini in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’autista Domenico Russo.

La raccolta bibliografica sulla criminalità

Insieme con le sorelle Rita e Simona, Nando Dalla Chiesa ha partecipato nel pomeriggio alla cerimonia di intitolazione al padre della raccolta bibliografica sulla criminalità organizzata e il terrorismo, conservata alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana. Oltre 1.500 volumi esposti insieme con una selezione di immagini tratte dall’archivio fotografico del giornale L’Ora, anch’esso depositato alla Biblioteca Centrale.

Presenti il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette; il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro; il Questore di Palermo, Renato Cortese; il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “E’ straordinario – ha detto il Sindaco Orlando – pensare che un’associazione di operatori economici, come quella del Cassaro Alto, e la Biblioteca Centrale siano insieme nel ricordo del Prefetto Dalla Chiesa. Tutta la città è coinvolta in questa rinascita e nell’allontanamento da quel terribile periodo che abbiamo attraversato. E credo che si possa dire missione compiuta. Evviva il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Coinvolgere tutti nella lotta alla mafia

“L’approccio del Prefetto Dalla Chiesa a Palermo nella lotta contro la mafia – ha ricordato il Generale Del Sette – era stato quello del coinvolgimento di tutti. Ed a 35 anni di distanza credo di poter dire che questo suo obiettivo viene ancora perseguito, ha dato dei risultati, indubbiamente sono stati fatti molti passi avanti, ma lavorando ancora insieme procederemo nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, per l’affermazione della legalità, sulla base dell’onestà personale di ciascuno”.

Oltre 10 mila le presenze registrate in questa seconda edizione de ‘La Festa dell’Onestà’, che si conferma uno degli appuntamenti più importanti della programmazione annuale dell’Associazione Cassaro Alto.

“Il successo di questa iniziativa – spiegano gli organizzatori – è il risultato di un percorso di condivisione tra le associazioni che operano sul territorio, che continua a crescere grazie all’impegno concreto e quotidiano di tanti. E’ straordinario come anche a Palermo l’impegno civico nel solco lasciato dal Prefetto Dalla Chiesa stia contribuendo al cambiamento di questa città”.

La Festa dell’Onestà è stato organizzato dall’Associazione ‘Cassaro Alto’, insieme con il Comune di Palermo, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Città Metropolitana di Palermo e del Centro per la promozione del libro e della lettura del Ministero dei Beni Culturali, con il contributo di Gesap e Confcommercio Palermo. Numerose le associazioni e i movimenti che hanno aderito all’iniziativa.