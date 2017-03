E’ creativa e punta sul gioco la Festa del Papà organizzata da Etnapolis per domenica 19 marzo, quando in Italia si festeggia San Giuseppe e contemporaneamente i papà, primi grandi eroi di tutti i bambini, sin da quando imparano i primi passi.

Il gioco è quello di disegnare insieme una maglietta da regalare al proprio papà: una t-shirt “edizione speciale” con cuori, frasi affettuose, semplici scarabocchi dalle mani dei più piccini che ne faranno un autentico ed esclusivo “capo d’autore” da indossare nei momenti più intimi in famiglia e all’aperto. Per giocare sul lettone, per andare al mare o in bici o anche solo per andare a dormire, sentendo sulla pelle tutti i pensieri più teneri che ogni bambino e ogni bambina desidera esprimere al proprio papà. Per tutti la foto ricordo con la maglia “griffata” che sarà condivisa sulla pagina Facebook di Etnapolis e potrà essere condivisa con gli amici e i parenti lontani.

L’appuntamento con il laboratorio della Festa del Papà è al mattino dalle 10.30 alle 13.30. E nel pomeriggio dalle 15.30 alle 20. E’ gratuito.