“Tutti i popoli per la giustizia e la pace” è il tema della “Festa dei Popoli” che si terrà al Foro Italico di Palermo domenica 7 Maggio. Un’iniziativa di carattere interculturale, attorno al quale tutti i “palermitani”, sia nativi che nati in altri continenti, vogliono far crescere il protagonismo positivo nella costruzione di una convivenza armoniosa e pacifica, dove i valori della giustizia e della pace sono la piattaforma valoriale condivisa.

Accoglienza e interculturalità

La manifestazione vuole tradurre in prassi il tema dell’accoglienza con attività gradevoli che toccheranno alcuni ambiti: artistico, sportivo, ludico, culinario e musicale. Diverse comunità etniche presenti nella nostra città daranno a tutti l’opportunità di far gustare degli assaggi di pietanze tipiche dei loro Paesi e l’Ente di Formazione Professionale don Orione prepareranno dei cibi tipici siciliani. Nel pomeriggio ci sarà un momento di festa dove le diversità culturali si esprimeranno attraverso canti, danze, coreografie e presentazione dei vestiti tradizionali dei differenti Paesi. Si avrà anche la partecipazione del CRIsPEACE e degli alunni dell’Istituto Ferrara che prepareranno musiche e danze in un’ottica interculturale.