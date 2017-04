ACIREALE – È lunga più di un secolo la tradizione delle auto e dei carri acesi infiorati, eppure, con la Festa dei Fiori, Acireale sta vivendo, e allo stesso tempo sta regalando, emozioni e spettacoli nuovi.

La seconda edizione dell’evento primaverile ha esordito il 29 aprile in grande stile ed eleganza. Nella giornata domenicale di ieri si è entrati ancor di più nel cuore della manifestazione: durante la mattinata, si sono riversati gli animi più sportivi per partecipare al III Trofeo “Carnevale di Acireale”, 10 chilometri di corsa validi come prima prova del Gran Prix Regionale Senior/Master. In piena attività anche il mercato artigianale “Fiori in Fiera”, le mostre e le iniziative collaterali promosse da numerose associazioni nell’ambito della Festa.

Appuntamenti del Primo Maggio

Un crescendo di promozione culturale e turistica che culminerà oggi in omaggio alla Festività dei Lavoratori. Si comincia alle 10.00 con la mostra dei carri infiorati in Piazza Indirizzo, e si prosegue alle 10.30 con il concerto d’arpa di Ginevra Gilli “I canti delle fate”, nel Largo Giovanni XXIII. Allo stesso orario in Piazza Duomo e Corso Umberto prenderà vita la Festa degli Artisti di strada, seguita dalle performance di danza contemporanea “PrimaVeraDanza”.

I carri tornano grandi protagonisti nel pomeriggio, alle 16.30, con l’ultima imponente parata che li porterà al cospetto della giuria per la premiazione finale, prevista alle 23.30. Tra i momenti più attesi dell’intera “tre giorni”, anche il concerto dei Modena City Ramblers, che dopo aver aperto per dodici anni il Concertone di Roma, in questo 2017 hanno scelto Acireale per chiudere in buona musica la Festa dei Fiori. Sul palco di Piazza Duomo, alle 21.30, intoneranno il loro “Mani Come Rami Tour”.

Una cornice scenografica d’eccezione

Artisti, carri e maschere si esibiranno in una cornice scenografica cittadina davvero eccezionale: oltre cento tra cittadini e commercianti acesi partecipano infatti con i propri ornamenti floreali al Concorso “Balconi e Vetrine Fioriti”, promosso dall’Associazione “Voce per Tutti”. Un’iniziativa che rende la città barocca ancora più bella e gradevole grazie al coinvolgimento attivo della comunità, invitata a decorare con i fiori gli spazi esterni delle abitazioni e dei negozi. Davanzali, scale, claustri e vetrine diventano così spazi privilegiati per valorizzare le architetture acesi tramite la cultura del verde e del rispetto ambientale.

Per consentire di godere della Festa dei Fiori anche a coloro che non possono essere fisicamente presenti, la Fondazione del Carnevale di Acireale – grazie alle tecnologie messe a disposizione da Mandarin – trasmetterà domani sul proprio sito web, a partire dalle 17.00, la diretta streaming della parata dei carri e delle attività che animano il centro storico.

Il calendario completo della “Festa dei Fiori 2017”, con tutte le iniziative collaterali e le mostre visitabili, è disponibile su www.fondazionecarnevaleacireale.it e sugli spazi social del Carnevale di Acireale.