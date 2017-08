La tradizionale visita di Ferragosto si è svolta quest’anno nella struttura dell’Opera Pia Monsignor Ventimiglia di piazza Bovio. Il Sindaco: “Un segnale di attenzione e affetto in un periodo dell’anno in cui spesso le persone in età avanzata avvertono di più il senso della solitudine”.

Un segnale di attenzione e affetto

“Un segnale di attenzione e affetto in un periodo dell’anno in cui spesso si avverte di più il senso della solitudine”. Così il sindaco di Catania, Enzo Bianco, che oggi, vigilia del Ferragosto, ha voluto salutare e intrattenersi con gli ospiti e gli operatori dell’Opera Pia Monsignor Ventimiglia di piazza Bovio. La tradizionale visita informale e amichevole di Ferragosto ad alcuni fra i servizi di accoglienza di Catania che il sindaco Bianco quest’anno ha voluto simbolicamente dedicare a tutti gli anziani della città.

“È nostro dovere stare vicini alle persone in età avanzata; portare una parola di amicizia, un gesto di affetto e di conforto in uno dei periodi dell’anno in cui la solitudine si sente di più, quando gli altri vanno in vacanza e invece gli anziani rimangono al loro posto di sempre, un tantino più soli.”

La visita

Ha detto il Primo cittadino che, in mattinata, accompagnato dall’assessore al Welfare, Fortunato Parisi, dal Direttore dei “Servizi Sociali”, Francesco Gullotta e dal suo consulente per i rapporti istituzionali, Francesco Marano, si è recato all’Ipab Monsignor Ventimiglia di piazza Bovio. Ad accoglierlo il presidente Giuseppe Patanè, i consiglieri Giuseppe Parasiliti e Federico Aquilotti, il segretario generale Rito Greco, il ragioniere generale Carmelo Barbagallo, la direttrice della casa di riposo Maria Luisa Grasso, la direttrice del centro diurno Rossella Alecci, il personale amministrativo, parasanitario e ausiliario.