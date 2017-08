Sabato 5 Agosto, il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania offrirà ai catanesi e a tutti i turisti un’esperienza romantica ed emozionale: salire su una mongolfiera e provare l’ebbrezza del volo.

Fashion Balloon ad Acitrezza

Il grande Fashion Balloon sarà allestito presso la bellissima Piazza Marina di Acitrezza dove, dalle 17 alle 23, chiunque vorrà, potrà salire gratuitamente sulla grande mongolfiera per provare un’esperienza unica nel suo genere.

Dopo il Vertical Fashion a Castel Ursino e il Circus Show in Galleria a luglio, il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania vuole regalare al suo pubblico una nuova “evasione” nel cielo estivo pieno di stelle per vivere un’estate…a tutto stile.

Nei giorni precedenti l’evento, il 3 e 4 agosto, un gruppo di hostess sarà presente sul lungomare di Catania e nei

punti cardine della città per informare i passanti, attraverso situazioni piacevoli e coinvolgenti, sull’evento in programma che darà la possibilità a grandi e piccini di vivere un’esperienza unica ed emozionante e trascorrere una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

La serata del Fashion Balloon si inserisce nel ricco palinsesto di eventi estivi che il Centro Commerciale organizza per i catanesi. Per saperne di più e rimanere costantemente aggiornati, è possibile consultare il sito web www.portedicatania.gallerieauchan.it o la pagina Facebook Porte di Catania.