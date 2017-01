GELA – “Zentel compresse da 400 mg”: è questo il farmaco che sta mettendo in pericolo la vita di un pensionato di Gela, a causa della sua mancanza nei depositi farmaceutici. L’anziano gelese è affetto da diversi anni da Echinococcosi Cistica, che può essere mantenuta “in letargo” dal principio attivo presente in questo farmaco che adesso scarseggia. La sua produzione è stata sospesa dalla Glaxo lo scorso agosto.

Fortunatamente per l’uomo, è partita una vera e propria gara di solidarietà in tutta Italia. Una farmacia di Corleone ha reso immediatamente disponibili le ultime due scatole del prodotto, che contengono sei compresse, vitali per il pensionato.

All’appello ha risposto anche il policlinico di Palermo, che avrebbe circa 400 scatole del farmaco salvavita, ma che al momento non può spedire al pensionato gelese. In questi casi la procedura prevede che sia il servizio di malattie infettive di Gela a inviare il paziente presso il policlinico di Palermo. Un volta ricoverato l’uomo dovrà sottoporsi ad una visita specialistica e in seguito gli si potrà somministrare il medicinale.

Il ritorno ad una situazione di normalità sembra essere però vicina. L’AIFA ha comunicato che la produzione del farmaco dovrebbe a marzo. Nel frattempo si cercherà di completare le verifiche in per accertare la disponibilità del prodotto e richiederne l’eventuale importazione dall’estero.