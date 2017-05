Un villaggio dedicato ai più piccoli tra giochi, musica e tanto divertimento. Ritorna a Palermo il Family Village 2017, il più grande evento gratuito per i più piccoli della città organizzato da BabyPlanner.it. Il blog d’informazione ideato per i genitori. La manifestazione si svolgerà sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle 10 alle 19. Quest’anno all’interno del Parco della Favorita su viale del Fante.

Due giornate di divertimento

Due giornate di grande festa per un totale di 18 ore di intrattenimento e più di 200 attività, tra laboratori, giochi, incontri e oltre 50 tra aziende, scuole e associazioni che offrono servizi e beni per l’infanzia. Vista la grande partecipazione riscontrata gli anni precedenti, per la Quinta Edizione si è pensato a una location diversa:l’area verde “Case Rocca” nel parco urbano di viale del Fante.

Domenica 21 maggio, la giornata conclusiva dell’evento, è inserita nel palinsesto de “La Domenica Favorita”, promossa dal Comune di Palermo.

L’ingresso e tutti gli eventi in palinsesto sabato 20 e domenica 21 maggio sono gratuiti. Ci saranno due ingressi all’area, uno dedicato a chi si registra in anticipo scaricando il “FAST PASS”, che offre la possibilità di ricevere omaggi e benefit degli sponsor. La possibilità di avere la precedenza nelle file. Il secondo accesso, sempre gratuito, è aperto a tutti e prevede la registrazione dei partecipanti con la consegna – anche questa gratuita – dellaBabyPlanner Card.

Per scaricare il FASTPASS, occorre registrarsi al portale http://www.babyplanner.it/fas tpass.html. Inserendo nome, cognome, email e/o numero di telefono di un membro della famiglia. Una volta registrati, riceverete l’invito via email, che potrete tranquillamente salvare sul vostro smartphone e poi mostrarlo all’ingresso. Il FASTPASS è valido per tutta la famiglia e per entrambe le giornate.