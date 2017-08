Un banda di ragazzini quasi tutti minorenni si sono introdotti nella notte del 28 luglio (la notizia è trapelata solo ora) in un appartamento a Piazza Marina. I sei sono entrati in un appartamento al primo piano e dopo aver narcotizzato una coppia di due architetti tedeschi e il loro bimbo di due anni, presumibilmente con benzodiazepine, hanno portato via oggetti preziosi, cellulari computer per un valore di circa 20 mila euro.

Fermati i responsabili

La polizia di Stato è risalita agli autori e li ha fermati. Il più piccolo ha 14 anni, il più grande 24. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza hanno notato i sei componenti della banda e tra loro una ragazza con diversi tatuaggi identificata e fermata qualche alla stazione centrale. Cercando gli amici della ragazza, i poliziotti sono risaliti ad uno di loro, che messo alle strette ha ammesso di essere stato nell’abitazione e avere commesso il furto.

A poco a poco gli agenti sono riusciti a risalire a tutti i componenti della banda. I cellulari rubati sono stati ritrovati in un negozio nei pressi della stazione centrale. I sei sono quasi tutti minorenni: il più piccolo ha 14 anni, il più grande 24. Per ricettazione hanno denunciato un commerciante cinese, Z.R., 30 anni.