Era conosciuto come “faccia da mostro”. Giovanni Aiello, ex agente della polizia mobile di Palermo, con un passato nei servizi, è morto, questa mattina, in spiaggia, stroncato, molto probabilmente da un malore.

La dinamica

L’uomo, da anni, viveva a Montauro, sulla costa ionica catanzarese. Sarebbe deceduto, dopo aver trascinato a riva la propria imbarcazione, tra i bagnanti che hanno provato a prestargli soccorso, ma inutilmente: Aiello, giunto a riva, si è accasciato al suolo. Inutili i tentativi di soccorso: è stato utilizzato un defibrillatore, recuperato in una struttura balnerare vicina, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo era già morto. Probabilmente si è trattato di un infarto, ma è ancora tutto da verificare.

Nei giorni scorsi il suo nome era tornato alla ribalta nell’ambito di una inchiesta della Procura di Reggio Calabria che indaga su un patto stretto tra ‘ndrangheta e Cosa nostra, negli anni delle stragi, per destabilizzare lo Stato.