Expopet 2017, il salone dedicato agli animali domestici e d’affezione, archiviato il grande successo ottenuto con il suo debutto a Palermo, si prepara a far ritorno a Catania, la seconda tappa di questo suo tour, che avrà luogo il 7 e l’8 ottobre presso gli spazi espositivi di Enafiere, all’intero del parco commerciale di Etnapolis, Belpasso (CT).

Il mercato del pet sta vivendo un grande momento di forte crescita: la pet economy infatti ha un giro d’affari paragonabile a quello di altri settori di alto livello, come ad esempio quello del mercato della moda femminile per intenderci.

Nuove figure e nuove strutture

Cresce anche il numero degli animali domestici da compagnia adottati dagli italiani, trainando con sé tutto ciò che è inerente, dal food ai servizi veterinari, agli accessori; favorendo inoltre la nascita di nuove figure, come quella del dog sitter; e di nuove strutture, come i vari centri di addestramento e pensioni per cani, gatti e altri tipi di animali.

In questo contesto diventa quindi necessario concentrarsi anche e soprattutto in quei territori in cui questo tipo di mercato fa ancora fatica a decollare. Su questo punta Expopet la cui mission è quella di offrire all’interno del Mezzogiorno un’importante vetrina dedicata agli operatori del settore quali Pet Shop, Medici Veterinari e Farmacie, Toelettatori, Allevatori, Centri Cinofili, oltre che essere un punto di incontro tra venditori e le famiglie dei consumatori.

Seminari, sfilate e…molto altro

Ma Expopet non è solo un’ampia esposizione in cui conoscere tutte le novità del settore: nel corso dell’evento infatti, tutti i visitatori avranno parte attiva potendo prendere partecipare a seminari, incontri, corsi di formazione, sfilate, assistere a dimostrazioni, e perché no, anche prendervi parte con il proprio cucciolo. Ma soprattutto verrà data occasione per interfacciarsi con i vari esperti del settore oltre che conoscere dal vivo le varie aziende, col fine di dare un’occasione di dialogo e di confronto sia ai professionisti del settore che agli acquirenti.

Tutto questo con l’unico obiettivo di avere un animale domestico sano e felice, la cui presenza contribuisce a tenere un’unità una famiglia portando gioia, serenità e benessere.

Immancabile l’Exotic World, il salone dell’esotico che riunisce e rappresenta tutti gli operatori e amanti del settore, le cui finalità sono quelle di favorire la conoscenza di rettili, anfibi ed invertebrati in cattività e l’apprendimento di que