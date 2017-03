Oggi, ad Atene, la Commissione Europea ha inaugurato ufficialmente l’edizione 2017 di European Social Innovation Competition, il concorso europeo per l’innovazione sociale, al fine di “rilanciare” la parità e plasmare la nostra società futura incoraggiando i cittadini europei a presentare nuovi ed energici approcci per l’inclusione digitale, l’economia collaborativa, la connettività e lo sviluppo delle competenze.

Il concorso è organizzato dalla Commissione europea, coadiuvata da Nesta, Kennisland, Shipyard, ImpactHub e Matter&Co.

La Commissione europea invita gli europei a proporre strumenti, servizi e modelli innovativi che permettano a tutti nella società di acquisire le competenze adeguate e cogliere le numerose opportunità offerte dalle tecnologie e dalla rivoluzione digitale.

Il concorso europeo per l’innovazione sociale è stato organizzato per la prima volta nel 2012 in memoria di Diogo Vasconcelos, politico e innovatore sociale portoghese. Da allora, il concorso affronta ogni anno un tema nuovo, con l’obiettivo di trattare ogni volta un problema diverso in Europa.

L’inaugurazione si è svolta quest’anno presso il Museo Benaki ad Atene e ha riunito interessanti innovatori sociali provenienti da tutta l’Europa. Alla cerimonia di apertura sono intervenuti esperti che lavorano in Grecia e non solo, fra cui OpenLab Athens, Ondula, OuiShare, Fairmondo, nonché ImpactHub Athens e Nesta.

Amalia Zepou, vicesindaco di Atene, ha dichiarato: “La crescente disparità di reddito, il trasferimento del mercato del lavoro e la digitalizzazione hanno determinato un cambiamento significativo tuttora in corso in Europa, del quale abbiamo avuto esperienza diretta qui in Grecia. Tuttavia, ora è più evidente che mai che l’innovazione sociale può fungere da catalizzatore per cambiamenti positivi e nuovi approcci in tutta l’Europa. Sono orgogliosa di inaugurare l’edizione 2017 del concorso europeo per l’innovazione sociale ad Atene e confido nella creatività degli europei per proporre risposte a queste sfide.”

Le società europee si stanno trasformando rapidamente a causa dei cambiamenti tecnologici. Le imprese digitali e basate sulle TIC, le industrie creative, l’industria manifatturiera ad alta tecnologia e i servizi ad alta intensità di conoscenze stanno creando sempre più valore per l’economia, guidando e sfruttando il progresso tecnologico, ma producono anche un impatto significativo sul mercato del lavoro.

Nell’ambito del concorso si cercano piccole e grandi idee innovative provenienti da cittadini di tutta l’Europa, che credono nella costruzione di un’economia realmente inclusiva e nella valorizzazione delle capacità e delle tecnologie per colmare il divario presente nella nostra società.

La Commissione europea è alla ricerca di strumenti, servizi e modelli innovativi che possano fornire a tutti nella nostra società le capacità necessarie per integrarsi e competere in un’economia che sta cambiando. Le idee possono riguardare anche, ma non solo:

nuove tecnologie e modelli imprenditoriali che rendono l’economia digitale più inclusiva o che si avvalgono di soluzioni collaborative per ridurre le disuguaglianze;

innovazioni che consentono alle persone svantaggiate di partecipare pienamente all’economia digitale e di ottenere un reddito svolgendo un lavoro o creando un’impresa;

iniziative che conferiscano alle persone che rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro le competenze adeguate per plasmare l’economia basata sulla conoscenza, quali la creatività, la capacità di comunicare o di risolvere problemi;

soluzioni per sostenere e proteggere i lavoratori a bassa retribuzione/scarsamente qualificati in un mercato del lavoro in evoluzione.

Il concorso è aperto a imprenditori, innovatori sociali, studenti, designer, artigiani digitali, appassionati di tecnologia, educatori, singoli, gruppi e organizzazioni di tutta l’Unione europea e dei paesi partecipanti al programma europeo Orizzonte 2020.

Il concorso aiuterà le idee e i progetti più innovativi a produrre risultati sostenibili. A luglio i trenta semifinalisti, scelti tra i candidati più promettenti, saranno invitati ad un’accademia dell’innovazione sociale a Madrid per sviluppare ulteriormente le loro idee.

I tre progetti migliori riceveranno un premio di 50 000 EUR ciascuno durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Bruxelles nell’ottobre 2017.

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 7ºaprile (entro le ore 12, ora di Bruxelles). Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_it.

Per eventuali domande sulla partecipazione al concorso si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@socialinnovationprize.eu

Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge