“E’ risaputo che l’eternit, soprattutto se in polvere, è altamente nocivo per la salute delle persone. Capita però che l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, nonostante le reiterate richieste di cittadini di rimuovere rifiuti di eternit presenti in una discarica abusiva in Via Saponaro (a pochi metri da Piazza Garibaldi), rimane completamente indifferente”.

Lo denuncia il Consigliere Comunale dell’opposizione, Oscar Aiello, che ha incontrato i residenti della zona ed ha effettuato con loro un sopralluogo in Via Saponaro.

“Il 30 Gennaio è stata presentata al sindaco, al Comando di Polizia Municipale e all’Assessore alla Salute un’istanza – dichiara Oscar Aiello – con la quale 32 famiglie residenti in zona hanno denunciato la presenza di eternit e materiale nocivo accanto ai cesti per l’immondizia di Via Saponaro. Ad oggi – incalza il Consigliere Aiello – nulla la Giunta Ruvolo ha fatto, la richiesta di rimozione e bonifica di 32 famiglie è stata ignorata e l’eternit continua a rimanere pericolosamente lì: una vergogna!”.

Ritenendo opportuno e prioritario tutelare i cittadini, risolvendo i problemi che incidono sulla salute pubblica (come la presenza di eternit in polvere), Oscar Aiello ha chiesto al sindaco l’immediata bonifica dell’area e per quale motivo nessuna risposta è stata data ai residenti della Via Saponaro.