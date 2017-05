Lunedì 22 maggio, dalle 9.30 alle 11.30, nell’Aula A Botanica del DiSTeM – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo (via Archirafi, 38) si terrà la conferenza/dibattito sul tema “Esplorazione e ricerca scientifica in ambienti estremi: prospettive e tecnologie per la valorizzazione delle cavità ipogeniche della Sicilia”.

L’incontro, organizzato dal DiSTeM in collaborazione con l’Associazione di esplorazioni geografiche La Venta, prenderà il via con l’introduzione del prof. Antonio Mazzola, Direttore del Dipartimento.

Gli interventi

Giuliana Madonia e Marco Vattano (DiSTeM e Ass. La Venta)

Le grotte ipogeniche della Sicilia

Giovanni Badino e Francesco Sauro (Università di Bologna, Università di Torino e Ass. La Venta)

Aspetti fisici di ambienti ipogei estremi, l’esperienza di La Venta

Luca Parmitano e Loredana Bessone, European Space Agency

L’esplorazione speleologica come addestramento degli astronauti europei: i programmi CAVES e PANGAEA

Luca Parmitano è astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, primo italiano ad aver passeggiato nello spazio. Partito il 28 maggio 2013 da Baijknour (Kazakhstan) a bordo della Sojuz TmA‐09M, per la missione Expedition 36 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), che servirà per proseguire gli esperimenti già iniziati a bordo della Iss sullo studio dello spazio e sulla reazione degli organismi viventi in assenza di gravità.

Loredana Bessone è istruttrice degli astronauti preso l’Agenzia Spaziale Europea e ideatrice e direttrice della missione Caves (Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance Skills), corso dell’Esa che insegna a vivere nello spazio, usando come ambiente analogo grotte dalla morfologia extraterrestre.