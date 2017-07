Tirrenia prosegue nella strada della promozione del turismo in Sicilia. La Compagnia del Gruppo Onorato Armatori ha stretto una partnership con l’associazione Sportclub EtnaSci, che organizza affascinanti escursioni sull’Etna.

Chi può usufruire dello sconto

Chiunque sarà in possesso di un biglietto di viaggio Tirrenia, potrà usufruire del 10% di sconto su tutti i pacchetti offerti dall’associazione, grazie ai quali sarà possibile ammirare posti fantastici (tra cui Le grotte vulcaniche, La Valle del Bove, I crateri laterali, I Faraglioni dei Ciclopi e l’Isola Lachea).

Un’avventura immersa nella natura, dunque, da vivere attraverso il trekking, o con il quad, la mountain bike e anche l’elicottero, per chi volesse una prospettiva del vulcano dall’alto, sicuramente mozzafiato. Per maggiori info visitare il sito internet www.etnaexcursion.it.

Con la Compagnia del Gruppo Onorato Armatori, grazie alle quale è possibile viaggiare in Sicilia a partire da € 39,85 per un passeggero, la vacanza inizia a bordo grazie ai numerosi servizi offerti: dalle aree bambini nelle quali giocare e divertirsi in completa libertà e sicurezza, pensate sia per il divertimento dei bimbi che per il relax di mamma e papà, ai cinema, le sale giochi, le show lounge, oltre alle eleganti boutique di bordo caratterizzate da qualità e varietà, dove è possibile acquistare riviste, libri, gadget, souvenir, giochi per i più piccoli, prodotti tipici delle regioni che Tirrenia collega, artigianato locale e molto altro ancora.

Tirrenia, insieme a Moby, offre il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole con un’atmosfera di relax e divertimento.