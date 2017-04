A palazzo della Cultura, domani martedì 11 aprile, sarà fruibile gratuitamente la mostra di Escher.

L’ingresso gratuito per tutti per l’intera giornata sarà offerto eccezionalmente da Generali Italia, nell’ambito del programma “Valore Cultura”.

La rassegna dedicata ad Escher sarà visitabile entro le ore 18, ora in cui palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele,121 chiuderà i battenti.