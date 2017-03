Per la prima volta in Sicilia: Maurits Cornelis Escher approda a Catania. Sarà il sindaco di Catania, Enzo Bianco, che, sabato 18 marzo 2016, alle ore 11,15, nel Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele n. 121, terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra.

Con lui ci saranno l’assessore ai Saperi e alla Bellezza Condivisa, Orazio Licandro, la Presidente del Gruppo Arthemisia Iole Siena, i curatori Marco Bussagli e Federico Giudiceandrea.

La mostra Escher è promossa dal Comune di Catania, prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con la M. C. Escher Foundation.