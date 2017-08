Sono ricoverati in gravi condizioni due coniugi di Messina, che erano in viaggio di nozze a Ragusa.

L’allarme del proprietario dell’albergo

La coppia, 60 anni lei e 65 lui, entrambi in seconde nozze, stavano soggiornando in un albergo di Ragusa, ma non si sono avute più loro notizie. Il proprietario dell’albergo, preoccupato dal fatto che i due coniugi non rispondessero più al cellulare, nè al telefono interno della loro camera, ha dato l’allarme.

Esalazioni letali

Sono intervenuti uomini della polizia, che hanno fatto irruzione nella camera d’albergo e li hanno trovati a terra privi di sensi. I due coniugi hanno respirato i gas di risalita di un condotto fognario comunale che, dopo lavori in strada, sono entrati nel condotto della loro stanza albergo.

La corsa in ospedale

La coppia è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni in delle camere iperbariche. La squadra mobile ha sequestrato l’albergo su disposizione della Procura di Ragusa. Gli altri ospiti che alloggiavano nella struttura sono stati trasferiti in un altro hotel.