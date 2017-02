Il Sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha personalmente dato disposizioni al Corpo di Polizia Municipale di condurre azioni mirate contro i lavavetri molesti e l’accattonaggio aggressivo. Le disposizioni prevedono, nello specifico, di colpire coloro che assaltano le auto e sporcano, oltre a coloro che chiedono elemosina in modo aggressivo.

Nella mattinata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, una pattuglia di Vigili Urbani, appartenenti all’Area Tecnico–Operativa diretta del Vicecomandante Stefano Sorbino, ha effettuato un’operazione di servizio nei pressi del semaforo di piazza San Domenico, al fine di reprimere il dilagante fenomeno dei “lavavetri” che imperversa nelle più importanti intersezioni della città con atti di aggressività nei confronti degli automobilisti e attraverso un accattonaggio molesto. I Vigili hanno sequestrato diverso materiale per pulire i vetri a numerosi ai lavavetri che purtroppo sono riusciti a darsi alla fuga. Un altro intervento è stato effettuato nel pomeriggio, in viale Raffaello Sanzio, dove i Vigili hanno sequestrato altre spazzole e altro materiale, oltre a 40 pacchi di fazzolettini messi abusivamente in vendita.

L’attività svolta dalla Polizia Municipale, voluta appunto dal sindaco Enzo Bianco per prevenire e reprimere il fenomeno dei lavavetri, proseguirà nei prossimi mesi per dare riscontro alle numerose richieste dei cittadini, stanchi dei comportamenti insistenti dei lavavetri, e per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Nella stessa mattinata tre pattuglie e un furgone del Reparto Annona e Sicurezza Urbana hanno effettuato un intervento in piazza Carlo Alberto: sono state sequestrate 115 borse, 22 camicie 66, portafogli e 26 cinture, tutti di note marche contraffatte. Il venditore abusivo è stato fermato e identificato e nei suoi confronti è stata sporta una denuncia per contraffazione.