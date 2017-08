MILO (CT)– Entra nel vivo in queste ore ViniMilo 2017 (25 agosto – 10 settembre), attesissimo appuntamento con il mondo delle vigne e con il loro “nettare divino”, coltivato da millenni sul vulcano attivo più grande d’Europa.

Entra nel vivo la 37sima edizione

Un evento giunto alla sua 37/a edizione e dedicato alle produzioni d’eccellenza Etna Rosso Doc e soprattutto Etna Bianco Superiore Doc (esclusiva del territorio di Milo) cresciute con cura fra le geometrie dei terrazzamenti che cingono fino al mare i fianchi del vulcano e dando vita a uno dei paesaggi più pittoreschi e autentici della Sicilia.

Un grande progetto condiviso da pubblico e privato per la promozione del territorio etneo che, accanto agli eventi “gourmet” organizzati da cantine e aziende partner (tutto il programma su www.vinimilo.it), prevede per due weekend, nel centro di Milo e nel suo maestoso belvedere affacciato sul Mar Jonio, degustazioni aperte al grande pubblico. Si comincia sabato 2 e domenica 3 settembre (e a seguire il 9 e il 10) quando Milo accoglierà migliaia di visitatori – ma anche produttori, importatori, distributori, sommelier, giornalisti ed enogastronauti – alla scoperta dei sapori più genuini dell’Etna e della Sicilia.

Spiega il sindaco di Milo, Alfio Cosentino: “Quest’anno ci siamo posti come obiettivo quello di migliorare la qualità dei servizi offerti ai nostri ospiti, consapevoli che il mondo del vino – di cui Milo è testimone con la produzione esclusiva del Bianco Superiore Doc – è animato da viaggiatori colti, sensibili ai temi dell’ambiente, alla tutela del paesaggio, delle identità locali e della cultura in generale. Ecco perché abbiamo articolato questa edizione 2017 della ViniMilo con vari appuntamenti nel segno della cultura e della conoscenza”.

Itinerario intorno ai presìdi siciliani Slow Food

Accanto alle tradizionali degustazioni di vini etnei, la ViniMilo 2017 propone un itinerario intorno ai presìdi siciliani Slow Food – le eccellenze dell’agroalimentare sottoposte a tutela – e ospita chef e ristoratori del territorio che cucineranno a vista deliziose ricette a kilometro zero, realizzate cioè con materie prime prodotte nell’isola. Fra gli stand street food di qualità con dolci tipici siciliani, prodotti bio e spazi dedicati agli antichi mestieri con artigiani locali che realizzano cesti, gerle e “cufini” di vimini o piccoli zufoli della tradizione contadina.

Le degustazioni

Le degustazioni dei vini etnei sono invece affidate all’associazione Strada del Vino dell’Etna. Numerosi gli appuntamenti a tema promossi dalle aziende partner: le case vinicole (Barone di Villagrande, Benanti, I Vigneri di Salvo Foti, Tenute di Nuna); ristorante Osteria Quattro Archi di Milo e Zash Country Boutique Hotel di Riposto. Tra vino, cibo, escursioni fra le lave, musica live e convegni che coinvolgeranno accademici e ricercatori, il viaggio della ViniMilo 2017, entra nel vivo il pomeriggio di sabato 2 settembre, dalle ore 18.30. All’inaugurazione del percorso, allestito tra la Piazza Belvedere, la Piazza Municipio e il corso principale, parteciperà anche l’assessore regionale al Turismo, Anthony Barbagallo.

Simenza e la tutela della biodiversità

Al mattino di sabato (9.30, Centro Servizi) il sindaco avrà intanto avviato i lavori della tavola rotonda “Marchi, Etichette e Marketing per la tutela della Biodiversità” organizzata da Simenza (Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine). Al dibattito partecipano Paolo Guarnaccia, Umberto Anastasi e Salvatore Bordonaro (docenti dell’Università di Catania), Giovanni Dara Guccione (Ricercatore CREA), Giacomo Gatì e il presidente di Simeza, Giuseppe Li Rosi. Modera Pippo Privitera.

L’enoteca letteraria

Fra le novità di questo primo weekend figura l’Enoteca Letteraria (ore 19, Scalinata Largo dei Mille) con una selezione di pubblicazioni dedicate al mondo del vino e dei suoi produttori; mentre alle 20.30 (Centro Servizi), si parlerà di Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio in compagnia dei sommelier dell’AIS (prenotazione obbligatoria tel. 320 5522944 – email: o.dima56@libero.it ). Ogni sera dalle 20.30 musica live con una jazz band.

Domenica 3 settembre il CAI organizza un’escursione alle lave del 1865 (appuntamento ore 9, piazza Belvedere). Alle 9.30 (Centro Servizi) comincia il convegno sull’Etna Bianco Superiore e il territorio di Milo. Ospiti del sindaco Cosentino saranno Stefano Branca (Primo Ricercatore INGV Osservatorio Etneo), Giuseppe Basile (Dirigente Centro Funzionale Decentrato Protezione Civile Sicilia) e gli enologi Salvo Foti e Marco Nicolosi. Modera il giornalista Turi Caggegi. Alle 9.30, dalla Stazione di Messina Centrale, parte il Treno del Vino su carrozze e locomotiva elettrica d’epoca E646 (arrivo a Giarre-Riposto alle 10.35).

Per il ritorno partenza da Giarre-Riposto alle 18.05 (a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato e Trenitalia, info 313 8719696). Alle 20.30 in Piazza Municipio il primo “Laboratorio del Gusto” di Slow Food Catania: di scena le uve carricante trasformate in granita da Giovanna Musumeci figlia d’arte del maestro pasticcere Santo (prenotazione obbligatoria al 339 4778067). Sempre alle 20.30 (Centro Servizi), workshop di cultura viticoloenologica etnea e degustazione con i Maestri Assaggiatori dell’O.N.A.V. dei vini dell’Etna premiati al 45° Concorso enologico nazionale DOUJA D’OR 2017 di Asti (prenotazione obbligatoria 392 5726959 – email: catania@onav.it). Le degustazioni di domenica 3 settembre cominciano alle ore 10.30.

PRESIDI SLOW FOOD SICILIANI PRESENTI A VINIMILO 2017

Albicocca di scillato (solo il secondo weekend)

Asino Ragusano (latte e cosmetici)

Capra Girgentana (formaggi)

Cavolo Trunzo di Aci

Cipolla di Giarratana

Cuddriredda di Delia

Fagiolo Badda di Polizzi Generosa (solo primo weekend)

Lenticchia di Villalba

Maiorchino

Peperone di Polizzi Generosa (solo primo weekend)

COMUNITA’ DEL CIBO SLOW FOOD OSPITI DI VINIMILO 2017

Comunita’ dei grani antichi di Sicilia

Comunita’ del cibo di Slow Food- Arancia bionda di Scillato (solo il secondo weekend)

Comunita del cibo di Slow Food- nocciole dei Nebrodi

Comunita del cibo slow food- nocciole di Polizzi Generosa (solo il primo weekend)

Comunita del cibo di Slow Food- Vastedda cu Sammuco (solo primo weekend)