Lunedì 29 maggio, alle 11, nel Museo naturalistico “Diodoro Siculo” (Palazzo Giunta, via Diodorea 31), si terrà l’iniziativa “Enjoy Museum” organizzata dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania.

L’evento

Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro “Nature in progress” realizzato dal Cutgana insieme con l’Istituto IIS “Abramo Lincoln” Enna – sez. associata di Agira finalizzato al potenziamento della parte espositiva del Laboratorio naturalistico “Diodoro Siculo” di Agira gestito dal centro di ricerca dell’ateneo di Catania. Interverranno il sindaco del Comune di Agira Maria Gaetana Greco, per la Pro Loco Filippo Sgroi e per Legambiente Mariano Mazzocca, la dirigente dell’istituto Palma Sberna e il direttore della riserva naturale Vallone di Piano della Corte di Agira Renzo Ientile.