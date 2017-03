«Oggi abbiamo bisogno di riconquistare l’idea di un partito dove prevalga il senso del “NOI”. Un partito in cui la nostra gente possa riacquistare fiducia nella politica e senso di appartenenza».

Giuseppe Caudo, coordinatore del comitato pro Emiliano a Catania ha inaugurato così un tour di incontri pubblici sabato scorso nella storica sede catanese del PD di via Savoia, che farà tappa in diversi comuni della provincia etnea e vedrà anche la partecipazione di Michele Emiliano il prossimo 2 Aprile alle ore 18.00 al Hotel Nettuno.

«Già dalla scelta della sede – dichiara Giuseppe Caudo, portavoce della mozione Emiliano nella provincia etnea – abbiamo voluto dare un segnale chiaro. Ci riuniamo nella sede di via Savoia 19, circolo storico del Partito Democratico che ancora oggi coniuga tradizione e innovazione. Un luogo che viene dalla storia, ma investe nel futuro.

Abbiamo deciso di appoggiare Michele Emiliano – spiega Caudo – perché crediamo che sia necessario riportare il Pd al suo progetto iniziale della trasparenza e dell’onestà. Perché torni ad essere il partito del NOI. Renzi ha determinato lo scollamento del partito con il sentimento della nostra gente. In questi anni abbiamo registrato un partito che paradossalmente è stato capace di mettersi contro la scuola ed il mondo del lavoro, elettorato storico del centro-sinistra, in nome di un “famelico” attivismo riformatore, che ha pagato il fatto di non aver tenuto conto delle esigenze di un Paese».

Il comitato che si è costituto sabato ha intenzione di mettere in campo candidature di persone vere, provenienti dal mondo dei lavoratori, che hanno la voglia di impegnarsi in politica per il bene della nostra terra, rivolgendosi ai sostenitori storici del partito, per far fronte comune nel proteggere i valori ed i principi del Partito Democratico, guardando, contemporaneamente con interesse anche a nuove amicizie ed alleanze, protese a creare un nuovo clima di partito sinergico in grado di essere il più rappresentativo possibile delle esigenze sociali della gente.

Calendario incontri

2 aprile Catania, Hotel Nettuno, con Michele Emiliano

7 aprile Grammichele – sala Intelisano;

9 aprile Acireale – Grande albergo Maugeri;

21 aprile Trecastagni – sala PD;

28 aprile Bronte – Teatro comunale;

