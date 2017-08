Emergenza Sangue

PALERMO – Si susseguono in queste settimane le iniziative per contrastare l’emergenza sangue. Il Centro di Medicina trasfusionale dell’Ospedale Cervello diretto da Raimondo Marcenò promuove giovedì prossimo 3 agosto dalle 9 alle 12 un momento di raccolta straordinaria davanti il Palazzo della Questura in piazza Vittoria a Palermo.

Un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Avis, l’Associazione donatori polizia di stato e l’Ail (Associazione italiana contro le leucemie). Un’autoemoteca dell’Avis sarà presente davanti l’ingresso della Questura per accogliere coloro che vorranno donare il sangue, ma anche per fornire informazioni sul tema della donazione. Parteciperanno all’iniziativa il Questore di Palermo, Renato Cortese, i vertici dell’Azienda Villa Sofia-Cervello, il Presidente dell’Ail di Palermo, Pino Toro.