Emergenza incendi in Sicilia. Un rogo si è sviluppato nel pomeriggio di ieri a Naso, nel Messinese, e si è esteso ai centri abitati di alcune frazioni del Comune che sorge sui Nebrodi. Il sindaco Domenico Letizia ha ordinato l’evacuazione di case, soprattutto nella contrada di Malò.

Il sindaco di Naso

«Con il buio – dice Letizia – i mezzi aerei non possono operare. Le folate di scirocco spingono le fiamme su più fronti e non sappiamo come intervenire. Mi dicono che qualche casa è stata raggiunta dal fuoco, anche se non l’ho visto con i miei occhi. Al momento non ci sono feriti e le vie di fuga dall’abitato sono accessibili».

Altri incendi sono divampati nel Palermitano, soprattutto a Cefalù, dove sono intervenuti Canadair. E poi roghi nei comuni di Aliminusa, Castelbuono, Terrasini, Lascari, Misilmeri, Balestrate e Bisacquino. Fiamme anche a Palermo, a Gibilrossa.

Sulla Sicilia spirano da stamane venti da Sud e le temperature anche raggiunto anche 35 gradi.