AGRIGENTO – E’ emergenza idrica nell’agrigentino. Una situazione “non più tollerabile” secondo Mariella Lo Bello, vice presidente della Regione Siciliana.

“E’ necessario – afferma la Lo Bello – che si avvii una ispezione straordinaria presso il Fanaco, Girgenti Acque e il Consorzio tre Sorgenti.”

La vice presidente della Regione Siciliana interviene così sulla gestione e distribuzione idrica nell’area di Agrigento, dopo le numerosissime segnalazioni che le sono pervenute gestione e distribuzione idrica.

“So – continua la vice presidente della Regione Siciliana- che da tempo l’ Assessorato al ramo sta monitorando la situazione, per la quale non si può consentire che in qualsivoglia paese civile l’acqua venga erogata con turni che , in molte zone, sfiorano i 10 o 15 giorni” .

“Ed è proprio per questo– conclude – che ho già pronta una nota ufficiale nella quale sollecito una ispezione, che possa appurare i passaggi, accertare eventuali freni, e adottare i conseguenti strumenti, che mettano fine al forte disagio di turnazioni impossibili e costi esosi e non certamente adeguati al servizio offerto.”