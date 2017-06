Venerdì 23 giugno alle ore 9.45, nella sala Giunta di palazzo degli Elefanti, il sindaco Enzo Bianco e la presidente di Emergency Cecilia Strada presenteranno il XVI Incontro Nazionale di Emergency che si svolgerà a Catania da venerdì 23 a sabato 24.

Guerra, pace e migrazioni

La manifestazione, nel corso della quale si parlerà di guerra, pace e migrazioni si articolerà in diversi appuntamenti: incontri, dibattiti, mostre e concerti che saranno ospitati nei luoghi più rappresentativi della città, con l’intento di approfondire il lavoro di Emergency, e condividerne l’impegno contro la guerra . Emergency nasce per offrire cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà e da sempre lavora per diffondere una cultura di pace e di solidarietà in Italia e nel mondo.