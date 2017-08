Elizabeth Olsen la sorella minore delle gemelle Olsen – Elizabeth Olsen è la sorellina minore delle famosissime gemelle Ashley e Mary – Kate. Ha solo 28 anni e fa l’attrice. A differenza delle sorelle maggiori non tiene sempre il broncio, anzi, quando cammina sul red carpet sfoggia sempre il suo bellissimo sorriso.

La somiglianza con le due sorelle maggiori è impressionante. Un dettaglio le rende davvero diverse. La sorella minore ha un sorriso smagliante, non perde mai occasione per metterlo in mostra. Le sorelle, invece, sono ormai note ai molti per via dei loro sguardi sempre “imbronciati”.

Elizabeth, proprio grazie al suo sorriso, è riuscita a farsi strada nello show business. Ha preso parte a moltissimi film famosi e nel futuro si vede a pieno inserita nel mondo dello spetacolo.

Chi è Elizabeth Olsen?

Elizabeth Olsen è nata nel 1989 in California. Si è diplomata alla Campbell Hall School nel 2007 e da subito ha mostrato una immensa passione per la recitazione. Proprio per questa sua grande grande passione per la recitazione ha studiato alla Tisch School of the Arts ed all’Atlantic Theater Company.

Il suo debutto è avvenuto da bambina, proprio come per le sorelle piú grandi. Nel 2011 la prima produzione da protagonista nel “La fuga di Martha”. La splendida interpretazione in questo lavoro le ha permesso di ottenere una nomination ai Gotham Awards come “migliore rivelazione”. La sua carriera, a questo punto, inizia l’ascesa. Nel suo percorso ha giá recitato al fianco di grandi attori come Robert De Niro.

Negli ultimi anni per lei ha interpretato piccoli ruoli in: “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Godzilla” e “Captain America: Civil War”.

Vita sentimentale? Per alcuni anni è stata fidanzata con Boyd Holbrook, l’attore che in “Narcos” interpreta l’agente Murphy. I due si erano incontrati nel 2012 durante le riprese di “Very good girls”. Nel 2015 si sono lasciati. Attualmente la bellissima Elizabeth sarebbe single.

Non solo attrice ma anche icona di stile

Sará che le sorelle sono delle stiliste, o la voglia di apparire sempre al top sul red carpret, ma anche Elizabeth Olsen vanta uno stile glamour e sofisticato. Abiti lunghi ed eleganti, minidress mai troppo volgari o esagerati. Scollature non troppo profonde e tacchi vertiginosi. Un mix perfetto che le permette di sfoggiare un look bon ton da vera it girl.

Solitamente porta i capelli sciolti, naturali, ma, di tanto in tanto punta anche su dei raffinatissimi chignon e delle trecce spettinate. Make up? C’é ma non si vede, per lei solo colori naturalissimi in grado di esaltare gli occhi azzurri ed i lineamenti. Nulla da invidiare per lei alle sorelle maggiori anzi, ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona di stile.