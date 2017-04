Le dichiarazioni di Fabrizio Ferrandelli, candidato a sindaco nella città di Palermo, non hanno lasciato indifferenti alcuni esponenti politici, tra cui Raoul Russo, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia, che interviene sul parallelismo “Macron-Ferrandelli”.

“Fabrizio Ferrandelli con una dose tracimante di autostima – afferma Russo – si paragona al francese Macron per giustificare la sua conversione politica che oggi vede Totò Cuffaro e Gianfranco Miccichè tra i suoi big sponsor. Il parallelismo è un ulteriore messaggio negativo per l’elettorato di centrodestra che predilige scelte chiare e fondate su programmi concreti”.

“La coalizione che sostiene Ferrandelli – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – è come quei tessuti patchwork fatti con tante pezze di stoffa diverse e contrastanti tra loro. Sono certo che gli elettori sapranno distinguere le alleanze innaturali fondate esclusivamente sulla voglia di potere, come quella che caratterizza la sua candidatura e quella di Leoluca Orlando,dalle proposte coerenti come quella rappresentata da Fratelli d’Italia, Noi con Salvini e il Centrodestra”.

Raoul Russo