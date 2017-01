CATANIA- Nuovo appuntamento pubblico della campagna per l’elezione alla carica di rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2017 – 2023, il primo dedicato specificamente al personale docente (gli incontri sono comunque aperti a tutte le componenti accademiche).

Dopo essersi confrontati con le istanze dei rappresentanti degli studenti, venerdì 20 gennaio, alle 15.30, nell’aula magna del Polo Bioscientifico (via Santa Sofia, 100), i tre candidati Francesco Basile, Filippo Drago ed Enrico Foti incontreranno il personale docente dei dipartimenti di Scienze della Formazione, Scienze umanistiche, Economia e Impresa, Scienze politiche e sociali, Giurisprudenza e della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere (Ragusa) per esporre il loro programma di governo per l’Ateneo.

L’intero dibattito, moderato dal Decano dei professori ordinari Salvatore Brullo, sarà trasmesso in diretta sulle frequenze dell’emittente ufficiale d’Ateneo, Radio Zammù – FM 101.00 mhz e in streaming sul sito internet www.radiozammu.it.

I tre successivi incontri con i candidati si terranno nella stessa nell’aula magna del Polo Bioscientifico (via Santa Sofia 100), con inizio sempre alle 15.30, nelle seguenti date: lunedì 23 gennaio per il personale docente dei dipartimenti della Scuola “Facoltà di Medicina” (Chirurgia generale e Specialità medico-chirurgiche; Medicina clinica e sperimentale; Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate “G. F. Ingrassia”; Scienze biomediche e biotecnologiche), Scienze del Farmaco e Scienze chimiche; martedì 24 gennaio per il personale docente dei dipartimenti di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ingegneria civile e architettura, Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Fisica e Astronomia, Matematica e Informatica, Scienze biologiche, geologiche e ambientali e della Struttura didattica speciale di Architettura (Siracusa); giovedì 26 gennaio per il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. Per agevolare la partecipazione agli incontri, i docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti potranno usufruire gratuitamente, in tali occasioni, del parcheggio di via Zenone alle spalle del “PalaArcidiacono” del Cus.