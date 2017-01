CATANIA – Mercoledì 1 Febbraio 2017 i rappresentanti degli studenti, appartenenti alla commissione paritetica di quasi tutti i dipartimenti, saranno chiamati ad esercitare il proprio diritto di voto per eleggere il futuro rettore dell’Università di Catania. Azione Universitaria, conscia della responsabilità affidatagli dagli studenti alle elezioni studentesche del 2016, ha ritenuto fondamentale costruire più momenti di confronto e dibattito con tutti i candidati al fine di approfondire i temi universitari, ed in particolare quelli studenteschi. Dopo una serie di incontri con i diversi candidati alla carica di rettore, la dirigenza dell’associazione, tenendo conto delle opinioni ricevute da tutti i rappresentanti nei vari dipartimenti, ha deciso di sostenere la candidatura a rettore del professore Francesco Basile.

Il motivo di tale decisione è dovuta prevalentemente dall’accurata analisi del programma attuativo, al quale gli studenti avranno la possibilità di aggiungere proposte e far notare eventuali criticità dell’ateneo. L’intera associazione ha percepito dalle parole di Basile un desiderio di riscatto e di cambiamento di fase, che non si limita alla mera contestazione di un passato da rinnegare. Nella sua visione l’Università diventa dinamica, punto centrale della vita dello studente, strumento e non fine ultimo per la realizzazione dell’emancipazione intellettuale e sociale dello studente. Con Francesco Basile l’associazione ha avuto diverse occasioni di confronto propositivo, dove è emersa la sua predisposizione ad ascoltare i pareri e le considerazioni degli studenti, mostrandosi pronto ad intervenire per discutere ed affrontare diversi problemi universitari.

“Dall’incontro avvenuto settimana scorsa abbiamo avuto impressioni positive – dichiara Francesco Ferlito, presidente dell’associazione Azione Universitaria – il professore Basile ha dimostrato una grande disponibilità ad ascoltare la componente studentesca, la quale vive l’ateneo e ogni giorno si trova a lottare contro tante difficoltà. A mio parere il prof Basile è l’uomo giusto per la guida di questo Ateneo”.

Il consigliere al CUS Antonio Scollo si afferma soddisfatto: “il professore è un uomo sportivo, spesso a contatto con i giovani, fondamentali sono i punti programmatici per il rilancio delle attività sportive all’interno dell’ateneo che vanno oltre alla semplice organizzazione del palio d’ateneo. È una persona umile e disponibile, sono sicuro che sia il candidato giusto da appoggiare”.

Alessio Sequenzia, vicepresidente dell’associazione, ha richiesto l’attuazione di un programma non troppo complesso, che punti alla risoluzione dei problemi più basilari come la gestione delle segreterie amministrative o l’aumento della differenziazione dell’offerta didattica, affermando: “personalmente penso che ci sia molto da lavorare e che quindi bisogna partire dall’ordinario prima di arrivare allo straordinario”.

Azione Universitaria si assume le responsabilità nell’appoggiare la candidatura del professor Basile, riconoscendo nella sua figura la persona giusta a ricoprire la carica di rettore nell’Ateneo catanese.

“Come studenti –conclude Francesco Ferlito- rappresenteremo sempre la controparte, ma svolgeremo un ruolo critico in queste elezioni, pronti, come in passato, a contestare nel momento in cui gli impegni non saranno rispettati e nel momento in cui non ne condivideremo le scelte.”