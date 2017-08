“Per le elezioni regionali in Sicilia avere in campo un centro-destra unito è indispensabile. Solo mettendo insieme i consensi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega possiamo vincere la partita con un candidato alla Presidenza della Regione serio, onesto, credibile e preparato. Per quanto riguarda Area Popolare, credo sia giunto davvero il momento per loro di stabilire una volta per tutte da che parte stare ora. Chi è a contatto con i nostri elettori ogni giorno sa bene che non amano chi una volta va col Pd e una volta va con il centro-destra a seconda delle convenienze.”

“Importante il messaggio siciliano”

” Sono certo che la politica dello stare contemporaneamente in due schieramenti diversi non farà bene ai consensi delle forze politiche che la praticano. Saranno poi come sempre gli elettori a stabilire il peso reale delle forze del centro-destra con il loro voto. Il Presidente Berlusconi tutto questo lo ha sempre capito e interpretato meglio di chiunque altro. Il messaggio che uscirà dal test siciliano sarà importante per le successive e imminenti elezioni politiche”. Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia e Responsabile Formazione del partito di Silvio Berlusconi.