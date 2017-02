PALERMO – E’ ufficiale: il PD sosterrà la candidatura di Leoluca Orlando alle prossime comunali, rinunciando al simbolo. La conferma arriva dalla segreteria nazionale del Partito Democratico, proprio mentre la commissione provinciale dei Dem stava definendo il ‘listone Democratici e popolari’. Era stata, infatti, raggiunta dopo l’intesa con le altre anime del centrosinistra, in particolare con i ‘Centristi per l’Italia’ di Casini e D’Alia.

Il via libera del Nazareno, secondo Orlando, “fornisce un grande contributo per la condivisione di un progetto in atto di rinnovamento della città e della politica, a servizio dei cittadini”.

La notizia, tuttavia, è stata mal digerita dal Pd palermitano. Per il responsabile dell’organizzazione del Pd siciliano, Antonio Rubino, “la prospettiva della lista civica non attiene al mission di un partito, ma a quella dei singoli”. E chiede al segretario provinciale Carmelo Miceli “di convocare urgentemente la direzione”.