I Verdi appoggeranno Nadia Spallitta nella corsa a sindaco di Palermo. Sarà il leader dei Verdi Angelo Bonelli che presenterà ufficialmente il sostegno alla Spallitta nel corso di una conferenza stampa che si terrà VENERDI’ 7 APRILE ALLE ORE 11 AL PARCO NINNI CASSARA’ (ingresso di via Basile).

Nadia Spallitta aderisce al partito dei Verdi e si candida a Sindaco di Palermo con il simbolo storico del sole che ride. L’impegno civico e sociale di Nadia Spallitta, sostenuta dal comitato civico “Palermo città Futura”, si sposa pienamente con i principi di ecosostenibilità, green economy e legalità dei Verdi e insieme lavoreranno per la tutela del territorio e dell’ambiente, della salute e del benessere dei cittadini, per lo sviluppo turistico ed economico e per la tutela dei diritti sociali.

I Verdi parteciperanno alla competizione elettorale con il candidato sindaco Nadia Spallitta con i propri simboli e la propria storia, rilanciando i temi della politica e della gestione della città rappresentando i bisogni e le voci dei cittadini che guardano alle buone pratiche e ad un futuro sostenibile a cui poter dire con coscienza e lealtà morale “il futuro è adesso”.