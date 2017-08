Il presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo, plaude alla decisione del Governo Italiano, al lavoro incisivo del Presidente Gentiloni ed all’iniziativa del Ministro degli Esteri Alfano di inviare in Egitto l’Ambasciatore Giampaolo Cantini.

“Ciò –dichiara Tumbiolo- gioverà alle relazioni culturali, scientifiche, economiche e produttive fra l’Italia e l’Egitto in particolare nel campo marittimo”.

“Il mare – aggiunge il numero uno del Distretto Pesca – è fonte primaria di cooperazione fra i due Paesi ma anche causa di talune incomprensioni e proprio il Diplomatico designato è un profondo conoscitore delle problematiche mediterranee ed esperto di cooperazione anche in campo marittimo; è più volte intervenuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, nella soluzione di criticità legate ai nostri pescherecci nei vari Paesi del Mediterraneo”.

“Credo proprio che l’Ambasciatore Cantini sia la persona giusta anche per la definizione della triste vicenda di Giulio Regeni, non solo perché fine diplomatico, ma anche per la mitezza, l’equilibrio e per la caparbia ricerca della verità nelle cose. Ciò –conclude Tumbiolo- rappresenta una garanzia per tutti”.

L’Ambasciatore Cantini, già partecipante alle scorse edizioni, è stato invitato alla prossima edizione, la sesta, di Blue Sea Land, l’Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e Medioriente che si svolgerà dal 28 settembre al 1 ottobre a Mazara del Vallo.