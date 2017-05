Un incontro per parlare di efficienza energetica in Sicilia e pianificare le strategie di intervento. Le varie ipotesi saranno illustrate domani 9 maggio al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla dove, a partire dalle 10, approda il tour informativo e formativo che SicilEsco sta sviluppando in tutta l’isola.

SicilEsco è l’associazione che nasce dall’incontro tra le principali società di servizi energetici e professionisti del settore in Sicilia. Si propone come interlocutore rappresentativo in grado di collaborare con le istituzioni e gli enti per la promozione e lo sviluppo dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. E’ composta da 30 imprese rappresentative di tutto il territorio siciliano.

Le ipotesi di intervento

Dal partenariato pubblico-privato e dal finanziamento tramite terzi è possibile concretamente disegnare lo sviluppo strategico dell’efficienza energetica e delle rinnovabili in Sicilia.

Attraverso i finanziamenti europei oppure da specifiche linee di credito o mediante i progetti di finanza e perfino dal crowdfunding.

Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare le opportunità che è possibile attivare per gli enti pubblici attraverso il partenariato pubblico privato e i fondi che supporteranno l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile.

I bandi regionali

Alcune di queste arrivano dai bandi regionali di prossima uscita previsti nell’ambito delle misure del Por Fesr 2014-2020, così come altri fondi sono reperibili mediante i progetti “smart cities”, ma è possibile anche generare risorse dal trattamento dei rifiuti organici e dei reflui creando biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica.

Previsto anche un confronto con i rappresentanti istituzionali della pubblica amministrazione locale e della Regione. Per quest’ultimo ente interverranno i vertici dell’Assessorato Regionale Energia, Nicola Barbalace e Domenico Armenio, il direttore generale dell’Assessorato Attività produttive, Alessandro Ferrara, e il dirigente regionale della raccolta differenziata, Salvatore Cocina.

Coinvolti anche gli ordini professionali, l’Ance e la Confindustria. Interverrà inoltre Banca Agricola Popolare di Ragusa per illustrare le linee di credito dedicate al settore.

“L’obiettivo di questa giornata di approfondimento è quello di mettere insieme i vari soggetti interessati al partenariato pubblico-privato in un’ottica di reale sviluppo strategico per l’isola – spiega Marco Anfuso, presidente di SicilEsco – Avremo le pubbliche amministrazioni locali, i rappresentanti dell’amministrazione regionale, che ci parleranno dei bandi a breve disponibili, e avremo anche le Esco che sono nei fatti l’anello che è mancato fino ad ora in quella che definiamo la filiera della buona energia”.

Le Esco, cioè le Energy Service Company, anche secondo la Commissione Europea, sono i soggetti che offrono servizi integrati, a partire dalla diagnosi energetica, individuando i migliori interventi realizzabili, ma anche le risorse economiche utili per l’investimento, ripagandosi attraverso il risparmio in bolletta.