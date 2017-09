Il risveglio non sarà più lo stesso senza l’Edicola Fiore. Dopo 7 anni lo showman siciliano ha deciso di dire “basta” e tornare a uno dei suoi grandi amori, il varietà.

La chiusura dopo sette anni

La notizia è stata diffusa dall’Ansa, a cui Fiorello ha dichiarato: “Ho bisogno di nuovi stimoli”. In effetti per una personalità eccentrica ed eclettica come la sua, non sarà stato facile tenere banco con lo stesso programma per tutti questi anni senza lasciar trasparire stanchezza o noia. Adesso è tempo di voltare pagina, ma questa volta sfogliando il libro della sua carriera a ritroso, ritrovando l’intrattenimento per eccellenza: il varietà.

L’ultimo show

Ed era quello che tanti fan aspettavano da tanto, come confessa lui stesso. “Da anni succede una cosa divertente – dice Fiorello -. La gente che mi incontra dice ‘Ma quando torni in tv?’ come se Edicola Fiore non fosse tv. Mi regalerò un grande show e forse sarà l’ultimo perché ho già 57 anni”. E mentre lancia questo annuncio, Fiorello si prepara a tornare in teatro, a Roma e a Milano, per due eventi di beneficenza.

Il ritorno sui social

Ritorna anche la social radio Alzabandiera, che sarà trasmessa su Instagram e Facebook a partire dalle otto del mattino. In questo progetto pensato solo per i social non avrà la consueta spalla a cui ci eravamo abituati guardando Edicola Fiore.