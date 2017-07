Ha fatto battute, ha fatto ridere, ha conquistato il pubblico e ha conquistato un posto nell’olimpo della nuova comicità made in Italy.

C’è nuovamente un palermitano finalista meritato a “Eccezionale veramente”, il talent show per nuovi artisti della risata in onda su La7. Il suo nome è Stefano Piazza.

L’attore siciliano da oltre 75 mila follower su Facebook con la sua fanpage Piazza Grande ha fatto scoppiare di gioia il pubblico in studio e superato il più difficile scoglio della giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e del giudice speciale Diana Del Bufalo.

È la seconda volta che un palermitano raggiunge il traguardo della finale. Lo scorso anno è toccato a Roberto Lipari, che alla fine ha vinto e quest’anno ha anche condotto il programma. L’augurio, a questo punto, è per un bis di vittoria, rigorosamente made in Sicilia e in Palermo, venerdì 28 luglio, alle 21,30 su La7.