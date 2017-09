Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito questo pomeriggio, a Villa Niscemi, la pergamena Tessera Preziosa del Mosaico Palermo a Riccardo Cannella, giovane regista palermitano e direttore artistico del Sicily web fest, il festival internazionale dedicato alle produzioni web seriali, che si tiene ogni anno nell’isola di Ustica, dove Cannella è cresciuto. Con le sue produzioni, Web horror story, Run Away e Hidden, Cannella ha vinto diversi premi internazionali, a Los Angeles, Amburgo, Francoforte, Seul, e ottenuto grande successo di critica e di pubblico.

“Questa pergamena – ha dichiarato il sindaco Orlando – vuole essere un riconoscimento a chi grazie alla serietà, al talento e all’impegno profusi, rappresenta un esempio di eccellenza per Palermo, contribuendo a migliorare e abbellire l’anima della nostra città. Oggi, tra le tessere preziose – ha continuato il sindaco – ho il piacere e il privilegio di annoverare Riccardo Cannella, che nonostante la giovane età, si è già affermato nel mondo del cinema internazionale. Ulteriore conferma, questa, dell’inversione di tendenza e del cambio culturale che la nostra città sta vivendo, in primis come Capitale italiana dei Giovani. Che il suo lavoro – ha concluso Orlando – possa essere da ispirazione e slancio per tanti giovani palermitani”.