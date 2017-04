Rosario La Punzina sindaco di Cefalù presenta la quinta edizione dell’Earth Day Cefalù, ” Grazie al prezioso lavoro svolto in questi anni dall’Architetto Salva Mancinelli, ideatrice e coordinatrice dell’evento che già dalle scorse edizioni è stato inserito tra le principali iniziative di sensibilizzazione ambientale dello scenario nazionale grazie al patrocinio del Ministero dell’Ambiente e alla collaborazione con Earth Day Italia. Anche per questa edizione non mancheranno campagne di sensibilizzazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie, degustazioni di prodotti tipici locali e biologici e mostra mercato dell’artigianato ecosostenibile con l’EcoVillage in piazza Colombo, e ancora una mostra fotografica presso la sala espositiva del Palazzo comunale (Ottagono Santa Caterina), escursioni guidate, concerti, spettacoli e un giardino temporaneo con giochi d’acqua al centro di piazza Duomo.

“Il messaggio di “Earth Day” è la salvaguardia del nostro pianeta e la sostenibilità del progresso. Un preludio d’estate in una primavera ecologicamente all’avanguardia”.

Un appuntamento da non perdere: “Earth Day Cefalù”, dal 20 aprile al 22 aprile per un ricco week end all’insegna della sensibilizzazione ambientale e del divertimento. Per informazioni e programma

https://www.facebook.com/earthdaypalermo