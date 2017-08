I carabinieri hanno arrestato due uomini stranieri, uno austriaco, l’altro tedesco, entrambi in Italia senza fissa dimora. I due avrebbero cenato in una pizzeria in centro, a Palermo, per poi allontanarsi dal locale, con indifferenza, senza pagare il conto.

Ma c’è di più: i titolari, che li hanno inseguiti e raggiunti, sarebbero stati addirittura minacciati dai due con dei coltelli. Minacciata anche una pattuglia di militari dell’Esercito, intervenuta in soccorso dei proprietari del locale.I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato i due accompagnandoli in caserma, e sequestrando il coltello.

L’arresto

L’arresto con l’accusa di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, è stato convalidato dal giudice e i due sono stati sottoposti all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.